В госбюджете деньги на сериалы могут направить на военных – нардеп

Верховной Раде предложат рассмотреть изменения в проект бюджета на 2024 год, согласно которым средства на производство сериалов и на реконструкцию Музея Голодомора будут направлены на другие цели.﻿ Об этом заявил первый заместитель главы финкомитета Верховной Рады Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Депутат назвал эти правки "неожиданными"

"Из интересных неожиданностей в решении Комитета по бюджету: во-первых, прошла правка моего коллеги Цабаля, которой поручается правительству забрать 445 млн грн из расходов на производство сериалов. И отправить эти деньги на программу протезирования военнослужащих" , - сообщил Железняк.

Во-вторых, по его словам, прошла правка народного депутата Роксоланы Пидласой, согласно которой 574 млн грн, предназначавшиеся на реконструкцию первой очереди Музея Голодомора, направят на программу поддержки военных и других категорий граждан.