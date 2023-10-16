Спецпредставитель США по восстановлению прибыла в Украину

Спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев, сообщает Европейская правда.

О приезде Прицкер стало известно из твита посла США в Украине Бриджит Бринк, которая опубликовала совместное фото с вокзала.

Это первый визит Прицкер в Украину со времени назначения на эту должность в середине сентября 2023 года.

Она уже встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Напомним, полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.