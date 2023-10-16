В Израиле назвали количество заложников, удерживаемых ХАМАСом

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное количество заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, составляет 199 человек, сообщает Укринформ.

По его словам, израильские военные уже связались с семьями заложников.

Отмечается, что среди заложников, которых террористы ХАМАС забрали в Газу после атаки на прошлой неделе, многие пожилые люди, дети и женщины.

Хагари добавил, что военные имеют некоторую информацию о местонахождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

"Мы прилагаем отважные усилия, чтобы попытаться понять, где находятся заложники в Газе, и мы имеем такую информацию. Мы не будем осуществлять атаку, которая бы поставила под угрозу наших граждан" , - сказал Хагари на пресс-конференции.

В то же время он не уточнил, являются ли все 199 заложников израильтянами или среди них иностранцы.

Ранее в министерстве иностранных дел Израиля обновили данные о погибших и пропавших без вести гражданах других государств после нападения на страну террористов ХАМАС. Всего в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли 148 иностранцев, исчезли еще 143 человека.