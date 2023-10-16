В Украину приехал глава ОБСЕ

В Киев прибыл министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи. Об этом сообщает македонское издание Civil media, которое взяло у Османи комментарий в вагоне поезда, сообщает Европейская правда.

Буяр Османи отметил, что Украина является топ-приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в Украине решается будущее ситуации безопасности в Европе.

"Когда под угрозой сами устои организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине – российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка" , – подчеркнул он.

Османи отметил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину, и теперь решил снова вернуться в конце года.

Он также напомнил, что ОБСЕ имеет в Украине 21 проект, один из которых – разминирование.

В отличие от большинства визитов зарубежных гостей, которые до последнего держат в тайне из соображений безопасности, Османи объявил о поездке почти за сутки вперед. Он отметил, что планирует встречи с украинскими чиновниками, а также с обычными украинцами.