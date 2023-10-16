СБУ разоблачила разоблачившую банду рэкетиров в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске разоблачили группу лиц, которые требовали несуществующие долги у предпринимателя, сообщает Украинская правда.

"Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета.

Участники группировки терроризировали жителей региона, требовали с них деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное решение проблемы" , – сообщили в СБУ.

По данным источника издания, речь идет об "авторитете" по прозвищу "Свят" он же Святослав Келебай (1976 года рождения). Его сообщники - 33-летний Назарий Шевчук и 39-летний Андрей Повх.

В СБУ отмечают, что злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на прилегающие регионы Украины.

По данным спецслужбы, с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили себе справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Фото: СБУ

Правоохранители задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя.

По данным следствия, двое прикарпатцев-пособников "авторитета" требовали денежные средства у предпринимателя. Они угрожали потерпевшему насилием и требовали 150 000 гривен несуществующего долга.

Опасаясь за свою жизнь и воспринимая угрозы как реальные, мужчина согласился передать средства двумя траншами - 50 000 и 100 000 гривен, которые подозреваемые получили через привлеченного ими посредника.

Фото: СБУ

В ходе санкционированных обысков у фигурантов изъяли часть средств, два автомобиля, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, на которые наложен арест.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.