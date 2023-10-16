Британская разведка: ЧВК, заменившая "Вагнер", помогает РФ избежать мобилизации

Разведка Великобритании рассказала о деятельности частной военной компании "Редут", которая фактически заменила группу Вагнера на фронте в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Министерства обороны за 16 октября.

В ведомстве отметили, что ЧВК "Редут" набирает наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших "вагнеровцев".

Группа контролируется и финансируется Главным управлением Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ).

С начала вторжения "Редут" участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. Группировка может насчитывать более 7 тысяч человек, отметили в разведке.

Сейчас "Редут" является одной из ряда ЧВК и подразделений Добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных войск.

В разведке предполагают, что вербовка наемников в так называемые "добровольческие" подразделения помогает России избежать объявления мобилизации, которая считается непопулярным шагом.