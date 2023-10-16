Глава МИД России посетит Северную Корею

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе будет находиться с визитом в Северной Корее﻿. Об этом говорится в сообщени МИД РФ, сообщает Деловая столица.

"18-19 октября по приглашению Министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом" , — пишут в ведомстве.

Цель визита и другие подробности в российском МИДе не приводят.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея передала России более тысячи контейнеров с вооружением и боеприпасами.