Глава МИД России посетит Северную Корею
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе будет находиться с визитом в Северной Корее. Об этом говорится в сообщени МИД РФ, сообщает Деловая столица.
"18-19 октября по приглашению Министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом", — пишут в ведомстве.
Цель визита и другие подробности в российском МИДе не приводят.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея передала России более тысячи контейнеров с вооружением и боеприпасами.