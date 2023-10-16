Наступление на Авдеевку: оккупанты "выдыхаются", количество атак уменьшилось

Глава военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что россияне снизили количество штурмов и ударов по городу в последние дни. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, ситуация в городе кардинально не изменилась, а на фронте "горячо".

"В последние дни снизилось количество штурмов, обстрелов и авиационных ударов. Враг выдыхается", — сказал Барабаш.

Он отметил, что в Авдеевке остаются 1618 гражданских, а власти стараются убедить их эвакуироваться.

"Рисков меньше для гражданских не становится, угроза жизни там круглосуточная" , — заявил чиновник.

Ранее офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Андрей Серган, который воюет в районе Авдеевки, сказал, что украинские военные фиксируют "некоторое затишье" в штурмах россиян, что, вероятно, связано с большими потерями врага. Он отметил, что одна из бригад оккупантов "уже у них закончилась", а сейчас Москва бросила туда новую, Силы обороны ожидают новых атак.