В Минэнерго опровергли применение графиков отключений элекрики

В Украине сейчас достаточно производимой электростанциями в стране электроэнергии для обеспечения потребностей граждан. Слухи в соцсетях о якобы применении графиков отключений света - неправдивы.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии" , - отметили в ведомстве.

При этом в министерстве опровергли такие сообщения, и подчеркнули, что ограничений электроснабжения "пока не предусматривается ни в одной из областей страны".

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей" , - говорится в заявлении.

Когда возможны отключения света

Как пояснили в Минэнерго, такие отключения возможны "исключительно в случае массированных вражеских обстрелов" и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Другим фактором, при котором возможны отключения света, являются технологические нарушения и в случае непогоды.