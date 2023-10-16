В Минэнерго опровергли применение графиков отключений элекрики
В Украине сейчас достаточно производимой электростанциями в стране электроэнергии для обеспечения потребностей граждан. Слухи в соцсетях о якобы применении графиков отключений света - неправдивы. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии", - отметили в ведомстве.
При этом в министерстве опровергли такие сообщения, и подчеркнули, что ограничений электроснабжения "пока не предусматривается ни в одной из областей страны".
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - говорится в заявлении.
Когда возможны отключения света
Как пояснили в Минэнерго, такие отключения возможны "исключительно в случае массированных вражеских обстрелов" и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.
Другим фактором, при котором возможны отключения света, являются технологические нарушения и в случае непогоды.
"Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону", - рассказали в Минэнерго.