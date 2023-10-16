В российском правительстве заявили, что все беспилотники получают из Китая

Практически все импортные беспилотники, которыми на сегодняшний день располагает Россия, были поставлены из Китая. Такое заявление прозвучало 16 октября из уст главы минфина РФ Антона Силуанова, сообщает Экономическая правда.

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения РФ в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены" , - заявил российский министр.

Такое заявление прозвучало в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.