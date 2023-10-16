"Армии дронов" установила абсолютный рекорд – Федоров
За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Украинская правда.
"Абсолютный рекорд от Армии дронов - бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.
Спасибо нашим героям, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов", – сообщил Федоров.