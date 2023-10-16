В Газе заявили, что Израиль не возобновил водоснабжение
Водоснабжение в Газе не возобновлено, заявил в понедельник директор управления водоснабжения анклава Мунтер Шублак, сообщает Укринформ.
"Я решительно отрицаю новости о поставках воды в сектор Газа, это ложные обвинения и ложь", - сказал Шублак.
Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГП) заявило в субботу, что большинство людей в Газе не имеют доступа к воде.
"Люди потребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьезную обеспокоенность распространением заболеваний, которые передаются через воду", - говорится в заявлении Управления.
Как отмечается, пока неясно, повлияло ли отключение Израилем электроэнергии в Газе на водоснабжение.
Ранее в Израиле заявили, что возобновили водоснабжение в сектор Газа, которое было прекращено после террористической атаки ХАМАС в минувшую субботу.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предотвратить гуманитарную катастрофу после того, как израильская армия распорядилась эвакуировать более миллиона человек с севера Газа на юг региона.