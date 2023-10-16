Омбудсмен подтвердил участие Катара в возвращении детей из РФ

Катар вовлечен в процессы возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в РФ. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос об информации о том, что в Украину возвращаются четыре ребенка и что это произошло благодаря поддержке и договоренностям с правительством Катара, сообщает Укринформ.

"Как человек, непосредственно этим занимающийся, я начинаю комментировать тогда, когда украинские дети (уже находятся – ред.) на территории Украины. По состоянию на данный момент я могу лишь подтвердить, что это соответствует правде, что Катар у нас вовлечен в эти процессы. Но детали я скажу тогда, когда все четверо детей будут на территории Украины. На данный момент эта операция еще продолжается" , – сказал он.

Как сообщалось, по данным агентства Reuters, трое украинских детей, незаконно вывезенных в РФ, на этой неделе передадут катарским дипломатам в Москве в соответствии с механизмом, созданным Катаром с целью возвращения значительного количества похищенных россиянами детей в Украину.

Также Катар посодействовал возвращению еще одного украинского 7-летнего ребенка, который воссоединился со своей бабушкой и направляется в Украину через Эстонию,