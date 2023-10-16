В европейских хранилищах рекордное количество газа за всю историю

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 14 октября заполнены на 97,9%, что является рекордным значением за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), сообщает ExPro.

В хранилищах хранится более 105,1 млрд куб. м газа, что также является рекордным объемом, а максимальная мощность составляет около 107,4 млрд куб.

В течение сентября в хранилища было закачано всего 3,2 млрд куб м газа, что на 62% меньше, чем в прошлом году за этот период. Такое снижение темпов закачки газа произошло в связи с длительными техническими обслуживаниями в Норвегии, из-за которых значительные объемы газа для экспорта в Европу были недоступны.

Уже в октябре поставки газа из Норвегии возобновились и за первые 14 дней в хранилища было закачано более 2,1 млрд куб.

В 2022 году сезон закачки продлился до 14 ноября, а хранилища тогда были заполнены на 95,6% и в них хранилось 100,9 млрд куб м газа. В этом году хранилища уже заполнены почти полностью, а отбирать газ в условиях пониженного спроса нет смысла.

Несмотря на рекордно высокие запасы газа в Европе, а также достаточные свободные мощности для закачки в украинские ПХГ, иностранные компании в октябре сократили объемы закачки газа в Украину. Это в первую очередь связано с высокими ценами на газ в Европе. По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, иностранные компании хранят в украинских ПХГ более 2,2 млрд куб м природного газа.