Египет заверил, что эвакуация украинцев из Газы в приоритете – омбудсмен

Власти Египта уже получили списки украинцев для эвакуации из Сектора Газа. Это будет их приоритетом.﻿ Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Эвакуация граждан Украины будет в приоритете у египетских властей. Это прямые слова заместителя (министра иностранных дел по вопросам защиты прав человека - ред) Халида Эль-Бакли. Я вчера с ним общался. Сегодня в 12:00 наш посол передал им списки, где в очередной раз он подтвердил, что власти Египта сейчас работают, чтобы максимально быстро открыть КПП Рафах, через который будет происходить эвакуация гражданских" , - рассказал Лубинец.

При этом он уточнил, что по состоянию на сейчас официальной информации об открытии пункта на границе с Египтом нет и власти страны пока не давали разрешение, чтобы эвакуационные группы подходили ближе к этому пункту пересечения.

По словам Лубинца, количество граждан Украины, которые хотят выехать из Сектора Газа постоянно растет. При этом более половины из тех, кто уже обратился за помощью, находятся в непосредственной близости к КПП Рафах.