СМИ: Израиль отказал дать согласие на официальный визит Зеленского

Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента по просьбе дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на ивритоязычные СМИ.

Сообщается, что израильская сторона мотивировала отказ тем, что сейчас визит Зеленского "не ко времени".

Напомним: 11 октября портал Axios со ссылкой на собеседников в украинской и израильской власти сообщил, что Офис президента Украины направил запрос израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.

Ожидалось, что визит украинского президента имел целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны исламистской группировки ХАМАС.

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