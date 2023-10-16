Данилов призывает украинцев не пачкаться месседжами различных "актеров-разведчиков"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российские спецслужбы предпринимают активные попытки сформировать новую агентурную сеть в Украине с помощью всевозможных псевдоэкспертов, и призывает украинцев к информационной гигиене, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Данилов в сети Х.

По мнению секретаря СНБО, единственный шанс России одолеть Украину - внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия - делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю.

Благодаря активной деятельности украинских силовых структур, в последние годы была проведена масштабная чистка российской агентуры. Но Россия и в дальнейшем будет пытаться на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых.

Сейчас по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды, отмечает Данилов.

По его словам, в перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации.

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация различных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться.

Украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и пресекая их.

В свою очередь украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не испачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности"".

Что предшествовало: Блогер и бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале раскритиковал действия официальной власти, в частности в контексте контрнаступления на фронте. Он назвал нынешнее украинское руководство "исчерпавшим предел компетентности" и призвал к проведению выборов в Украине.