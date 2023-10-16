В Словакии подписали коалиционное соглашение: антиукраинская партия получит Минобороны и МИД

Словацкие партии Smer-SD, "Голос" и Словацкая национальная партия (СНП) в понедельник подписали коалиционное соглашение, антиукраинский лидер Smer-SD Роберт Фицо хочет ускорить формирование правительства, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Aktuality.

После подписания соглашения председатель Smer-SD Роберт Фицо планирует представить имена новых министров президенту Зузане Чапутовой, но сначала их должны утвердить внутренние органы партии. Это должно произойти в ближайшие несколько дней.

"Сейчас ничто не мешает нам представить имена кандидатов на должности членов правительства. Также нет препятствий для созыва учредительных заседаний Национального совета", – сказал Фицо после подписания соглашения, добавив, что хотел бы провести первое заседание новых депутатов, на котором утвердят руководство парламента, уже на следующей неделе.

Роберт Фицо хочет ускорить формирование правительства, чтобы успеть до саммита Европейского совета, который состоится 27 октября.

По словам лидера СНП Андрея Данко, состав нового правительства уже согласован на 80 процентов. Сегодня Фицо также подтвердил появившуюся в СМИ информацию о перераспределении ведомств между партиями коалиции. Словацкая национальная партия получит министерство окружающей среды, культуры и новое министерство спорта и туризма.

Smer-SD получит должность премьер-министра, министерства обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства.

Партия "Голос" получит больше ведомств, чем лидер голосования Smer-SD. Ее выдвиженцы возглавят министерства внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения, а также должность вице-премьера по вопросам европейских фондов и плана восстановления.

Однако конкретные министерские назначения могут встретить сопротивление со стороны президента. По информации издания, Чапутова готова уважать политические назначения, но готова вмешаться, если экспертиза кандидата или его предыдущая работа будут подвергнуты значительным сомнениям.

В связи с этим, в частности, упоминается имя скандально известного мэра городка Очова и главы Национальной коалиции Рудольфа Гуляка, который прошел в парламент по спискам СНП и был одним из кандидатов на должность главы Министерства окружающей среды.

В прошлом Гуляк писал в Facebook, например, о том, что пожары в Греции были намеренно устроены, чтобы увеличить количество выбросов углекислого газа, или о том, что медведи – это биологическое оружие Брюсселя для уничтожения словацкой сельской местности. Против его кандидатуры выступили несколько экологических экспертов и неправительственных организаций.

Роберт Фицо также, похоже, предполагает проблемы с президентом, и в субботу раскритиковал Чапутову за затягивание с назначением правительства, хотя он еще официально не представил ей имена новых министров.

Фицо, который обещает остановить военную поддержку Украины, ранее подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией Андрея Данко.

Фицо проводил предвыборную кампанию на основе пророссийских и антиамериканских лозунгов. Он пообещал прекратить военную поддержку Украины со стороны Словакии. Фицо говорил, что хочет, чтобы Словакия оставалась членом ЕС и НАТО, но с "полным уважением" к суверенитету его страны.