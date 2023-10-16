Зеленский встретился со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился со специальным представителем США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер в рамках ее визита в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Во время встречи Зеленский и Прицкер обсудили вопросы макрофинансовой помощи Украине на 2024 год, восстановление поврежденных объектов, а также использование замороженных российских активов на нужды восстановления.

Среди прочего, глава государства призвал американский бизнес инвестировать в наиболее перспективные отрасли украинской экономики, а американские компании – присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

"Ваш визит является сигналом прочной поддержки. Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры", – цитирует Зеленского Офис президента.

Это уже вторая встреча президента со спецпредставителем США по восстановлению Украины; ранее они виделись на полях недели высокого уровня ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Напомним, полномочия спецпредставителя охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.