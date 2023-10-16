ВАКС арестовал имущество международного аэропорта "Одесса"

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Отмечается, что решением суда арестовано:

здание старого терминала и имущество аэропорта в количестве 2488 единиц;

корпоративные права ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент", а именно на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса";

помещение нового терминала общей площадью 26,7 тыс. кв.

Напоминаем:

29 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, завладевшей имуществом "Международного аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".