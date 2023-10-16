Международные наблюдатели указали на недостатки парламентских выборов в Польше

Наблюдатели ОБСЕ и Совета Европы отметили политический плюрализм парламентских выборов в Польше, которые состоялись 15 ноября, но указали на злоупотребление партией власти "Право и справедливость" государственными ресурсами и значительную поляризацию общества, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в промежуточном отчете международных наблюдателей за польскими выборами, опубликованном в понедельник.

Наблюдатели ОБСЕ и Совета Европы отмечают, что партия власти создала себе явное преимущество за счет "искаженного и откровенно заангажированного освещения событий общественным вещателем", что подрывало демократический принцип отделения государства от политсил.

Они указали на хорошую подготовленность избирательной комиссии Польши и в целом спокойный день выборов, в то же время обратили внимание на недостаточно прозрачный процесс принятия избиркомом решений и случаи нарушения тайны голосования.

"Совпадение агитационных сообщений правящей партии с правительственными информационными кампаниями, а также с информационными кампаниями государственных компаний и их фондов, в частности относительно референдума, предоставило еще одно значительное преимущество правящей партии", – указывают в ОБСЕ и Совете Европы.

Замечания у наблюдателей вызвали и месседжи предвыборной кампании в Польше, поскольку кандидаты "неоднократно использовали нетолерантные, мизогинни и дискриминационные высказывания, в частности антимигрантские нарративы" и словесные выпады в сторону партийных лидеров.

Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Польше насчитывала 154 наблюдателей из 44 стран.

Напомним, в Польше обнародовали предварительные результаты на парламентских выборах, согласно которым лидирует правящая партия "Право и справедливость", на втором месте – блок "Гражданская коалиция". В оппозиции говорят о фактически победе на выборах, несмотря на лидерскую позицию ПиС.