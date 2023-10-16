СМИ: В ЕС не ожидают одобрения 20 млрд евро для помощи Украине оружием до конца года

Переговоры о создании спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине затягиваются, и в Евросоюзе не ожидают согласования решения до начала пересмотра многолетнего бюджета ЕС на саммите в декабре, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно порталу Euractiv от собеседников в ЕС.

Напомним, о плане выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира впервые стало официально известно в июле. Тогда топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что речь может идти о четырехлетнем "спецфонде" по 5 миллиардов евро в год.

Ожидается, что на очередном декабрьском саммите лидеры 27 стран ЕС обсудят пересмотр бюджета, предложенный Европейской комиссией, в частности создание нового фонда стратегических технологий и пополнение Европейского фонда мира.

Этот фонд страны-члены ЕС считают решающим фактором в предоставлении оружия Украине, поскольку он будет возмещать им стоимость поставок. А его увеличение – частью "обязательств по безопасности", которые Евросоюз предлагал Украине.

"Мы не ожидаем никакого ответа по этому вопросу до заседания Европейского совета в декабре, где лидеры вынесут на обсуждение все, что касается бюджетных вопросов, чтобы принять решение", – сказал Euractiv один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Источник добавил, что на саммите будут рассматривать сразу весь пакет поддержки Украины, включая макрофинансовую помощь на 50 миллиардов евро. Из-за значительных средств европейские дипломаты прогнозируют, что решение "будет непростым".

Euractiv также напоминает, что сопротивление увеличению бюджета Европейского фонда мира может поступить как минимум от Словакии, где к власти вскоре придет антиукраинский Роберт Фицо, и Венгрии, которая ранее публично выступала против расширения фонда для финансирования оружия для Киева.

Хотя через Европейский фонд мира Евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Кроме того, объем фонда быстро исчерпывается, и лишь недавно его пришлось увеличивать.