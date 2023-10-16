В Донецкой области ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 - Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили российский штурмовик Су-25, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам Тарнавского, общие потери врага за сутки составили 472 человека. Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

"Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25" , — отметил он.

В то же время, враг за прошедшие сутки нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневой задачи.

Как сообщалось, 15 октября 25-я отдельная воздушно-десантная бригада сбила многоцелевой вертолет российский многоцелевой вертолет Ми-8.