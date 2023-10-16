ОВА: Россияне атаковали Херсонщину авиабомбами с пяти истребителей
В понедельник вечером пять истребителей российских войск выпустили авиабомбы по Херсонщине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
По предварительной информации, выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Напомним:
13 октября россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице.