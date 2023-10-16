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ОВА: Россияне атаковали Херсонщину авиабомбами с пяти истребителей

ОВА: Россияне атаковали Херсонщину авиабомбами с пяти истребителей
Фото: Oleg Belyakov

В понедельник вечером пять истребителей российских войск выпустили авиабомбы по Херсонщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По предварительной информации, выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Напомним:

13 октября россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице.

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