ISW: Войска РФ могут снова активизировать наступление на Авдеевку

15 октября российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но не достигли успехов и снизили темпы операций в этом районе, однако в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку. ﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По данным военных экспертов, российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что сейчас им вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку. Любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

Украинский военный обозреватель отметил, что российские войска проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют значительную угрозу для украинских позиций, несмотря на то, что вряд ли смогут окружить Авдеевку в ближайшее время.

Украинские военные наблюдатели отметили, что российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже осуществили наступательные действия в этом районе (три или более) батальоны проводят сплоченные нападения, масштабы которых превышают большинство российских или украинских атак на этом этапе войны.

Сообщается, что эта российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят нести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для немедленного прорыва.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили более 15 российских штурмов возле Авдеевки, а также к северо-западу и юго-западу от населенного пункта.

ISW еще не нашел визуального подтверждения предыдущих утверждений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей любых других российских достижений.

Российские источники утверждали, что 15 октября российские продвижения в этом районе значительно уменьшились по сравнению с предыдущими днями, и назвали эти новые предполагаемые продвижения незначительными. Российский военный блогер признал, что украинские войска все еще присутствуют на Авдеевском коксохимическом заводе после противоречивых заявлений России о российском контроле над заводом.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва, и российские силы столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 12 октября заявил, что российские войска вели штурм при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта, тогда как 15 октября Генштаб Украины сообщил, что бои велись только возле шести населенных пунктов.

14 октября спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что темпы наступательных действий РФ под Авдеевкой снизились, а российские войска потеряли более 300 единиц военной техники и 3000 человек личного состава с момента активизации наступательных действий в этом районе 9 октября.

Ключевые выводы ISW за 16 октября