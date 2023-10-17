К границе с Газой движутся грузовики с гумпомощью – СМИ

Конвои с гуманитарной помощью в Египте движутся к границе с Сектором Газа.﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на египетское государственное СМИ Al-Qahera News, сообщает Украинская правда.

Конвои с гуманитарной помощью в Эль-Арише движутся к пограничному переходу Рафах в Газе.

Эль-Ариш находится примерно в 45 километрах от пограничного перехода Рафах.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что не было достигнуто никакого прогресса в попытках открыть контрольно-пропускной пункт Рафах между Египтом и Газой, в то время как офис премьер-министра Израиля отрицал наличие каких-либо договоренностей по его открытию.

Самолеты с помощью из Иордании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирной организации здравоохранения и Красного Креста прибыли в Эль-Ариш в четверг.