Курс валют НБУ на 17 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 16 октября, снизился на 4 коп до 36.33 за 1 доллар.

Евро не изменился, и его курс составил 38.28 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 16 октября 2023 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 16 октября 2023 года.

Курс фунта стерлингов снизился на 7 коп до 44.25 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 40.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 12 коп до 8.55 за 1 польский злотый.