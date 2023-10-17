Курс валют НБУ на 17 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 16 октября, снизился на 4 коп до 36.33 за 1 доллар.
Евро не изменился, и его курс составил 38.28 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 16 октября 2023 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.74 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 16 октября 2023 года.
Курс фунта стерлингов снизился на 7 коп до 44.25 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 19 коп до 40.28 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 12 коп до 8.55 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.329700
|EUR
|Евро
|38.280600
|RUB
|Рубль
|0.373870
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.245900
|CHF
|Швейцарский франк
|40.276800
|PLN
|Польский злотый
|8.554600