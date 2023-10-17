Россияне пытаются окружить Авдеевку, ВСУ отбили 10 штурмов – Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия вблизи Авдеевки, пытаясь окружить город. За сутки Силы обороны отразили 10 атак противника. Всего на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 17 октября.

Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами оказались: Бучки Черниговской области; Первомайское, Песчаное Харьковской области; Северск, Звановка, Спорное, Клещиевка, Новоселовка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Николаевка, Казацкое, Одрадокаменка, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Так, за сутки наши воины отбили более 10 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербовой Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.