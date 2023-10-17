ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 26 артсистем – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 800 военных РФ, а также уничтожили 14 танков, 26 артиллерийских систем и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 289430 (+800) человек ликвидировано;
- танков – 4979 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин – 9405 (+20) ед.;
- артиллерийских систем – 6936 (+26) ед.;
- РСЗО – 814 ед.;
- средства ПВО – 547 ед.;
- самолетов – 318 ед.;
- вертолетов – 317 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11) ед.;
- крылатые ракеты – 1533 (+2) ед;
- корабли/катера - 20 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед;
- специальная техника – 982 (+1) ед.