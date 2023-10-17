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ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 26 артсистем – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 26 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 800 военных РФ, а также уничтожили 14 танков, 26 артиллерийских систем и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 289430 (+800) человек ликвидировано;
  • танков – 4979 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин – 9405 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем – 6936 (+26) ед.;
  • РСЗО – 814 ед.;
  • средства ПВО – 547 ед.;
  • самолетов – 318 ед.;
  • вертолетов – 317 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты – 1533 (+2) ед;
  • корабли/катера - 20 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед;
  • специальная техника – 982 (+1) ед.

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