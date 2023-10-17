Путин прибыл с визитом в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября с визитом, подчеркивающим поддержку Китаем Москвы во время ее войны против Украины, а также поддержку Россией попыток Китая расширить свое экономическое и дипломатическое влияние за рубежом, сообщает Радио Свобода.

Две страны создали неофициальный альянс против Соединенных Штатов и других демократических стран, сейчас осложняемый войной Израиля и ХАМАСа. Китай пытается сбалансировать свои связи с Израилем и отношения с Ираном и Сирией.

В начале визита российского президента самолет Путина встречал почетный караул.

На этой неделе Китай приветствует представителей 130 стран на форуме инициативы "Пояс и путь", который, как он надеется, поможет повысить его международный авторитет.

Путин совершает свою первую поездку в крупное мировое государство после того, как полномасштабное вторжение в Украину поставило его режим в международную изоляцию.

Российский лидер не уезжал за пределы своей страны с тех пор, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. В последний раз Путин выезжал за пределы России в декабре 2022 года, когда посетил лояльные в Москве Беларусь и Кыргызстан.

Китай постоянно отрицает обвинение в том, что в украинско-российской войне находится на стороне РФ и настаивает на своей нейтральной позиции. Пекин представил свой собственный мирный план по Украине, не содержащий конкретных шагов для прекращения войны.

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