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Оккупанты ночью ударили по Славянску, попали в общежитие

Оккупанты ночью ударили по Славянску, попали в общежитие
Фото: t.me/IhorMoroz_donoda

Российские оккупанты ночью нанесли удары по центру Славянска на Донетчине, попав в общежитие колледжа. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, сообщает Украинская правда.

"Вторник, 17 октября. Неспокойная ночь в Славянске. Ночью – два прилета в центр города, ул. Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа", – отметил Лях.

По его словам, обошлось без жертв.

Судя по видео, разрушены верхние этажи части здания.

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