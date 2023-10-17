Оккупанты ночью ударили по Славянску, попали в общежитие
Российские оккупанты ночью нанесли удары по центру Славянска на Донетчине, попав в общежитие колледжа. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, сообщает Украинская правда.
"Вторник, 17 октября. Неспокойная ночь в Славянске. Ночью – два прилета в центр города, ул. Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа", – отметил Лях.
По его словам, обошлось без жертв.
Судя по видео, разрушены верхние этажи части здания.