Совбез ООН не поддержал резолюцию России о перемирии в Израиле

Совет безопасности ООН отклонил предложенную Россией резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС, при этом не осуждая методы последнего, сообщает Европейская правда.

За российскую резолюцию, которая призвала к гуманитарному перемирию, отдали 5 голосов "за", 4 "против" и 6 "воздержались".

США, Великобритания и Франция, в частности, проголосовали против в связи с тем, что в документе не осуждают боевиков ХАМАС за нападение на Израиль.

"Мы не можем поддержать резолюцию, в которой не осуждаются террористические нападения ХАМАС" , – прокомментировала постпред США Барбара Вудвард.

Постоянный представитель Франции Николя де Ривьер отметил, что в российском проекте "не хватает нескольких важных элементов" и вместо этого предложил поддержать проект, внесенный бразильским председательством.

Постпред России Василий Небензя в связи с этим заявил, что Совбез "снова стал заложником планов западных государств".

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица считает, что причиной торопливого внесения российской резолюции стал анонс визита в Израиль президента США Джо Байдена.