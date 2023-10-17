Совбез ООН не поддержал резолюцию России о перемирии в Израиле
Совет безопасности ООН отклонил предложенную Россией резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС, при этом не осуждая методы последнего, сообщает Европейская правда.
За российскую резолюцию, которая призвала к гуманитарному перемирию, отдали 5 голосов "за", 4 "против" и 6 "воздержались".
США, Великобритания и Франция, в частности, проголосовали против в связи с тем, что в документе не осуждают боевиков ХАМАС за нападение на Израиль.
"Мы не можем поддержать резолюцию, в которой не осуждаются террористические нападения ХАМАС", – прокомментировала постпред США Барбара Вудвард.
Постоянный представитель Франции Николя де Ривьер отметил, что в российском проекте "не хватает нескольких важных элементов" и вместо этого предложил поддержать проект, внесенный бразильским председательством.
Постпред России Василий Небензя в связи с этим заявил, что Совбез "снова стал заложником планов западных государств".
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица считает, что причиной торопливого внесения российской резолюции стал анонс визита в Израиль президента США Джо Байдена.