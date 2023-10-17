Безос обогнал Арно в рейтинге самых богатых людей мира

Миллиардер Бернар Арно потерял место второго богатейшего человека в мире из-за того, что распродажа акций предметов роскоши снизила его чистый капитал ниже, чем капитал Джеффа Безоса из Amazon.com Inc. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Арно является основателем и главным исполнительным директором LVMH, французского производителя роскоши, включающего такие бренды, как Louis Vuitton и Moet & Chandon. Его состояние упало на 6,8 миллиарда долларов, когда компания сообщила о меньшем росте продаж.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Арно сейчас составляет 155,1 миллиарда долларов, состояние Безоса оценивают в 156,3 миллиарда долларов.

В конце 2022 года Арно стал самым богатым человеком мира, опередив Илона Маска из Tesla Inc. , поскольку акции технологических компаний испытывали затруднения в условиях высокой инфляции.

В мае Арно снова опустился на позицию ниже.

"Утрата богатства Арно отражает низкие продажи товаров класса люкс в этом году на фоне охлаждения спроса со стороны уставших от инфляции потребителей в США и резкого экономического обновления Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% в Париже в течение трех дней после отчета о доходах и упали на 1,9% за год" , – пишет издание.

Безос и Маск выиграли от возобновления акций технологических компаний. В этом году Маск прибавил в свой капитал еще 96,8 миллиарда долларов, поскольку акции Tesla выросли на 106%. Состояние Безоса в этом году выросло на 49,3 миллиарда долларов вместе с ростом акций Amazon на 58%.