Выборы в Польше: большинство в парламенте получает оппозиция

В Польше завершился подсчет всех голосов на парламентских выборах. По их итогам первое место заняла правящая партия "Право и справедливость".﻿ Об этом свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

По результатам выборов руководящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" - 30,70%, далее - "Третий путь" (14,40%), "Левые" (8.61%) и крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" (7,16%).

Таким образом, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Сколько мест получат партии в Сейме (нижней палате):

"Право и справедливость" – 194;

"Гражданская коалиция" – 157;

"Третий путь" – 65;

"Левые" – 26;

"Конфедерация" – 18.

Как сообщает RMF24, "Право и справедливость" потеряет более десятка мест в Сенате (верхней палате), где и при предыдущей каденции не имела большинства. Так, партия получит 34 места, тогда как при этом созыве у нее было 48 представителей.

Таким образом, решающее преимущество в верхней палате получила оппозиция, представленная 66 сенаторами.

Блок "Гражданская коалиция", вероятно, получит 44 места и станет самой большой фракцией в верхней палате.

"Левица" может получить 9 мест, а "Третий путь" - 8. Еще пять сенаторов получили поддержку избирателей, баллотируясь в рамках "сенатского пакта" между "Гражданской коалицией", "Левицей" и "Третим путем".

Всего в польском парламенте 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).