В НБУ рассказали, сколько ипотечных кредитов выдали банки в августе

В августе 2023 года банки Украины выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн грн: объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июлем вырос на 2,6%, количество - на 3,6%.﻿ Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, который проводит Нацбанк, сообщает Экономическая правда.

"Двигателем ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы "еОселя". О вы ﻿﻿ даче новой ипотеки в августе проинформировали 5 банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости" , - говорится в сообщении.

При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в августе выдали в Киеве и Киевской области - 270 договоров на общую сумму 443,9 млн грн (49,3% от общего объема), Черниговской (41 договор на 52,5 млн грн), Винницкой (35 на 51,1 млн грн) и Ровенской (40 на 50,9 млн грн) областях.

Во время опроса в сентябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

В июле 2023 года украинские банки выдали 604 ипотечных кредита на общую сумму 878,1 млн грн – по сравнению с июнем объем кредитов вырос на 16,4%, количество – на 14,6%.