В МИД Венгрии поддерживают позицию Китая по миру в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Пекине с китайским коллегой Ван И заявил о поддержке Венгрией предложения Китая по политическому урегулированию российско-украинской войны. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, сообщает Укринформ.

"Венгрия высоко ценит миролюбивый голос Китая в украинском вопросе и поддерживает позицию и предложения Китая по его политическому урегулированию" , - сказал Сийярто.

Венгерский министр верит, что Китай и дальше будет играть важную роль в продвижении мира.

Как сообщалось, Китай декларирует нейтралитет к развязанной Москвой полномасштабной захватнической войне против Украины и хотя воздерживается от военной помощи России, активно развивает с ней "стратегическое всеобъемлющее партнерство без границ".

В феврале, к годовщине начала российской агрессии, Пекин обнародовал собственную позицию из 12-ти пунктов по войне, так называемый "мирный план Китая". Этот документ фактически в пользу агрессора, поскольку призывает немедленно прекратить боевые действия и не упоминает обязательность восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украина и Европейский Союз, в который входит и Венгрия, отметили неприемлемость такого предложения Китаю.