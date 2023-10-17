Оккупанты за сутки обстреляли 10 областей – данные ОВА

Российские захватчики за сутки совершили атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 17 октября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил четыре обстрела, раздались 44 взрыва. Войска РФ применяли артиллерию, минометы, АГС, неуправляемые авиационные ракеты. Под обстрелами были Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы.

В Сумской области ночью россияне из минометов обстреляли Краснопольскую общину. Зафиксировано два взрыва. Вчера в течение дня российская армия трижды из минометов обстреляла Шалыгинскую и Краснопольскую общины Сумщины.

В Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 86 ударов по 14 городам и селам вблизи линии огня. 78 артобстрелов пришлись по территории, в частности, Гуляйполя, Орехово, Роботино, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Волшебного и Красного. Враг совершил шесть обстрелов из РСЗО Гуляйполя, Железнодорожного и Малой Токмачки, атаковал БпЛА Новоандреевку и Новодаровку. Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Днепропетровской области вчера утром россияне били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района. Также из тяжелой артиллерии враг бил по Никополю под вечер, а также направил на город два дрона-камикадзе.

В Харьковской области на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы получили Уды Богодуховского района, Ветеринарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района. На Купянском направлении в сутки украинские воины отбили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки.

Российская армия нанесла авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное. Также под авиаударами находились Первомайское Харьковского района и Песчаное Купянского района.

В результате обстрелов из артиллерии Волчанская поврежден административный корпус ветеринарной больницы и гараж. В селе Подлиман Изюмского района в результате обстрелов из РСЗО поврежден дом. В Изюме 72-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет и был госпитализирован с ранением.

В Луганской области враг попал из авиации по Серебрянскому лесу и селам Невское и Новолюбовка. В населенных пунктах взорвались четыре авиационные бомбы КАБ-500. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки россияне совершили 129 обстрелов Луганской области, выпустили 563 снаряда.

В Донецкой области под огнем оказались Славянск, Предтечино, Калиново, Ласточкино, Мемрик, Курдюмовка, Первомайское. Повреждены шесть жилых домов и общежитие. В Донецкой области за сутки два человека погибли, один человек ранен.

В Николаевской области ночью противовоздушная оборона уничтожила ракету, по предварительным данным типа Х-59.

В Одесской области ночью ПВО уничтожило шесть российских беспилотников. В Одессе обломки рухнули в районе яхт-клуба. Повреждена школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств.

По Херсонской области враг совершил 32 обстрела, выпустил 158 снарядов. Россияне попали в районы 17 населенных пунктов. В Бериславе попадание КАБ по территории больницы. Повреждено здание. В Херсонской области за сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.