В Украине 450 населенных пунктов обесточены из-за обстрелов и непогоды

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 450 населенных пунктов, дождь и ветер частично обесточили 3 населенных пункта в Кировоградской области.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

В компании отметили, что 16 октября среднесуточная температура была почти на 6°C ниже, чем в предыдущий рабочий день, 13 октября (8°C против 13,9°C).

"Суточный максимум 16 октября был зафиксирован днем, в 11:40. Причина - совпадение двух факторов: ощутимое похолодание в течение суток и начало рабочей недели. Показатель максимума был на 5,4% выше суточного максимума пятницы" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей во время отопительного периода.

Во вторник импорт электроэнергии осуществляется только в течение одного часа вечером из Молдовы. Общий объем 10 МВт-ч.

А экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 3829 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 450 населенных пунктов.

Так, в результате обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Харьковской областях. В Днепропетровской области на утро энергопитание потребителей восстановили. В других областях аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.