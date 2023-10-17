Кулеба прокомментировал результаты парламентских выборов в Польше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что на стратегические отношения Украины и Польши ничего не влияет, потому что они слишком глубоки и на них много связаны. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

"В самой Польше эти разговоры (о пересмотре поставок оружия Украине – ред.) были красноречиво остановлены в один момент, когда тем, кто начал об этом говорить, показали коллеги, что они пересекли черту.

Во-вторых, мы ценим Польшу и свои отношения с ней, но у нас есть другие соседи, с которыми мы также развиваем военно-техническое сотрудничество, которые много делают для помощи Украине – я имею в виду Румынию, поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в уже завершившейся избирательной кампании" , – отметил Кулеба.

Он убежден, что на стратегические отношения Украины и Польши не влияет ничего, потому что они слишком глубокие и очень многое на них всего завязано.

"Главное: тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга. Стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше или Украине" , – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Глава МИД добавил, что теперь у Польши будет формирование коалиции и правительства, "но это уже другая история".