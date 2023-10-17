Военным передали передали еще более 800 беспилотников – Федоров

Государство передало Силам обороны Украины более 800 беспилотных летательных аппаратов: 500 дронов Mavic, 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy и 40 ударных коптеров Vampire.﻿ Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Украинская правда.

"Передали на фронт 800+ беспилотников – продолжаем усиливать наших бойцов. Все БПЛА приобретены по государственной программе "Армия дронов". 500 Мавиков для аэроразведки и корректировки артиллерии. 300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy для поражения пунктов наблюдения, блиндажей и бронетехники. 40 ударных коптеров Vampire для успешной охоты как днем, так и ночью.

Системно отправляем военным беспилотники и ждем новых рекордов от ударных рот Армии дронов" , – отметил Федоров.

В эфире телемарафона чиновник отметил, что дроны могут поражать различную технику: танки, артиллерию, а также блиндажи, окопы, живую силу врага.

По словам вице-премьера, под Авдеевкой сейчас дроны помогают уничтожать бронированную технику.