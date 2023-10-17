Израиль не начнет операцию в Газе во время визита Байдена – СМИ

Израиль вряд ли станет начинать военную наземную операцию в Секторе Газа, пока будет продолжаться визит президента США Джо Байдена в страну.﻿ Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В публикации отмечается, что появляется "все больше признаков" того, что операция Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) в Секторе Газа не начнется до тех пор, пока американский президент не завершит свой визит солидарности в страну.

Ожидается, что Байден прибудет в Израиль сегодня, 17 октября. В ходе своего визита президент США встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По данным немецкого издания, практически невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".