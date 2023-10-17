Игнат объяснил важность ударов ВСУ по аэродромам Луганска и Бердянска

Поражение аэродромов российских сил важно для Украины, ведь там базируются вертолеты, которые работают близко к линии фронта и с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать военную технику украинских сил. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Радио Свобода.

Так он прокомментировал данные о поражении двух российских вертолетов при ударе украинских сил по аэродромам войск РФ вблизи оккупированных Луганска и Бердянска.

"Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам об этом говорить. Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует - Ка-52, Ми-24 - безусловно, что это хорошо для нас. с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии. Враг пытается вертолеты держать поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно не далеко от линии фронта...

К сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Имеются противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас" , – объяснил Игнат.

По его словам, чтобы защитить все важные для России объекты, военное командование РФ должно иметь достаточное количество средств ПВО, а это "не всегда удается".

Утром 17 октября Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство войск РФ. Подробности в Генштабе не привели. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 17 октября украинские войска нанесли успешные удары по вертолям и оборудованию аэродромов российских войск вблизи оккупированных Луганска и Бердянска.

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