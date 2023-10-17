Путин встретился с Орбаном в Китае – впервые с 2022 года

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Информацию об этом агентству MTI подтвердил руководитель пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши, сообщает Европейская правда.

Орбан обсудил с Путиным венгерско-российское сотрудничество в сфере снабжения газа и нефти, а также ядерной энергетики.

Лидер венгерского правительства во время встречи отметил важность мира.

Он сказал, что для всего континента, включая Венгрию, очень важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились.

Ранее представитель Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча с Орбаном не планируется, однако переговоры все же состоялись.

Это впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 г. Путин встретился с лидером страны Европейского Союза.

Орбан регулярно отмечает антиукраинские заявления в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО утрачена и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Также он заявлял, что в результате войны в Украине не понятно, какова ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.