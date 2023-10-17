Из одесских портов сегодня вышли еще три судна – мониторинг

Утром 17 октября из одесских портов для прохождения временным черноморским коридором, объявленным Украиной, вышли три судна: Bull, Ramus и Bahar K. Также одно судно следует вдоль украинского побережья в обратном направлении. Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга движения судов, сообщает ЦТС.

Балкер типа Panamax имеет дедвейт (полную грузоподъемность) 82 тыс. т, зашел в украинский порт под загрузку 12 октября. Суда Ramus и Bahar K дедвейтом 6 тыс. т и 8,3 тыс. т соответственно проследовали на вход временным коридором 13 октября.

На входе в один из украинских портов на Черном море 17 октября идет судно для перевозок генеральных грузов Briza дедвейтом 8,9 тыс. т.

Суммарно, согласно подсчетам ЦТС, по новому маршруту, объявленному Украиной, на вход в порты Великой Одессы, прошли (с учетом Briza) 33 судна. На выход (включая 5 судов, находившихся в портах с начала российского вторжения в феврале 2022 года), с учетом сегодняшних трех судов, этот показатель достигнет - 24. То есть всего фиксируем 57 судов проходов в обе стороны.