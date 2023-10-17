ССО: На аэродромах в Луганске и Бердянске уничтожено 9 вертолетов
В результате ударов ВСУ по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске были уничтожены 9 российских вертолетов, а также склад боеприпасов и другая техника. Потерпели повреждения взлетно-посадочные полосы. Детонация боеприпасов продолжалась всю ночь.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
Силы обороны Украины получили информацию о нахождении на аэродромах в Бердянске и Луганске большого количества авиационной и специальной техники, а также боеприпасов. Указанную информацию проверили, она подтвердилась.
Координаты и данные передали ВСУ для нанесения ударов.
Как отмечают в ССО, оккупанты понесли значительные потери.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций;
- специальную технику, находившуюся на аэродромах;
- пусковую установку ПВО;
- склад боеприпасов.
Также повреждены взлетные полосы аэродромов.
Как отметили в Силах спецопераций, состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.
"Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под завалов", - отметили в ССО.