ССО: На аэродромах в Луганске и Бердянске уничтожено 9 вертолетов

В результате ударов ВСУ по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске были уничтожены 9 российских вертолетов, а также склад боеприпасов и другая техника. Потерпели повреждения взлетно-посадочные полосы. Детонация боеприпасов продолжалась всю ночь.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Силы обороны Украины получили информацию о нахождении на аэродромах в Бердянске и Луганске большого количества авиационной и специальной техники, а также боеприпасов. Указанную информацию проверили, она подтвердилась.

Координаты и данные передали ВСУ для нанесения ударов.

Как отмечают в ССО, оккупанты понесли значительные потери.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальную технику, находившуюся на аэродромах;

пусковую установку ПВО;

склад боеприпасов.

Также повреждены взлетные полосы аэродромов.

Как отметили в Силах спецопераций, состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.