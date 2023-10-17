Зеленский провел Ставку: поблагодарил военных и "некоторых партнеров"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на фронте, защиту портовой инфраструктуры и международную поддержку.
Об этом Зеленский сказал в обращении, обнародованном в соцсетях.
Он отметил, что на Ставке были важны доклады командующих.
"Благодарю каждого воина, каждой нашей бригады, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты", – сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил "некоторых наших партнеров" за эффективное оружие, "как мы и договаривались".
Также на Ставке обсудили защиту берегов Черного моря и Дунайского региона: людей, портов и экспорта.
"Отдельно обсудили международную политику, есть изменения. Чиновники докладывали, разведка тоже. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ – это наша сила, наше единство", – отметил президент.
"Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа – это важно", – добавил Зеленский.