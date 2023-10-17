Оккупанты уменьшили интенсивность атак на Купянско-Лиманском направлении – ВСУ

На Лиманском направлении враг снизил интенсивность наступательных действий. Силы обороны за сутки ликвидировали более 160 оккупантов и уничтожили 24 образца вооружения и военной техники. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Укринформ.

"Враг решил успеть до наступления холодов получить и выгодные позиции, и попытаться максимально продвинуться в Купянск. Однако так просто ему это не удастся, поскольку долгое время мы оборудовали там инженерные позиции, делали минно-взрывные заграждения, противник уже подвергается на них и ощущает мощность наших укрепрайонов на этом направлении" , - сообщил спикер.

Он отметил, что ситуацию на этом направлении постоянно контролирует командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который непосредственно общается с военными и выявляет и решает проблемные вопросы.

По информации спикера, Силы обороны за сутки на этом направлении уничтожили 163 кафира.

"Враг 687 раз обстреливал наши позиции в этом направлении, использует традиционно как реактивную артиллерию, так и ствольную. Также широко применяет минометы различных калибров, преимущественно это крупные калибры 120 мм, и авиацию - это пары Су-35, Су-34, которые используют управляемые авиабомбы, и К-52 и Ми-8.

Сейчас несколько снизилась интенсивность боевых действий, поскольку начинается сезон дождей и проводить наступательные операции значительно сложнее для врага. Однако наша основная задача – это прилагать максимум усилий, чтобы стачивать силы противника на этом направлении" , - сообщил Евлаш.

Он также отметил, что за минувшие сутки было уничтожено 24 образца вооружения и военной техники врага, среди которых 5 танков Т-72, 6 ББМ, 4 пушки Д-30 и 1 "Мста Б".

Враг акцентирует свои силы вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Надежды, однако Силам обороны удается отбивать атаки и удерживать наши рубежи, отметил спикер.