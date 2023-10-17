Европарламент поддержал создание Фонда помощи Украине

Европарламент во время голосования во вторник, 17 октября, поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

За соответствующее предложение отдали 512 голоса "за", еще 45 проголосовали "против" и 63 воздержались.

Переговоры со странами-членами ЕС могут начаться как только Совет ЕС согласует общую позицию.

Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают 50 млрд евро на 2024-2027 годы в виде грантов и займов на поддержку восстановления, восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года.

Одно из ключевых требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Также это предохранители от коррупции, мошенничества и других нарушений в использовании европейских средств в Украине. Среди прочего, депутаты отмечали, что финансирование не должны получать компании с олигархическим влиянием.

При рассмотрении в комитетах в проект внесли некоторые изменения для большей прозрачности. В частности, это предусматривает создание отдельного сайта о средствах, выделенных Украине на конкретные цели, и шаги, которые со своей стороны осуществила Украина, чтобы получить помощь. Евродепутаты хотят, чтобы взносы от третьих стран и международных учреждений также публиковались.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года. Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить также в годовой бюджет 2024 года, переговоры о котором будут вестись в ноябре.

По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.

Напомним, в июне Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент Ukraine Facility с бюджетом до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год в форме грантов и кредитов.

Этот фонд заменит двустороннюю поддержку, которую сейчас предоставляет ЕС в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI) и программы MFA+ на сумму 18 млрд евро, срок действия которой истекает в конце 2023 года.