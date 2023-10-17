В ВСУ сообщили о частичном успехе западнее Вербового на юге

Силы обороны имеют частичный успех в районе западнее Вербового в Запорожской области, где продвинулись на расстояние около километра. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, сообщает Укринформ.

"Украинские военные не допустили потери позиций юго-западнее Новоданиловки и Роботиного на Запорожье, а также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, Силы обороны имеют частичный успех в районе западнее Вербового и продвинулись на расстояние около километра" , - отметил Штупун.

По словам спикера, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1332 огневых задач. Общие потери противника составили 355 человек, уничтожены 22 единицы военной техники, среди них два танка, 6 ББМ и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов врага разного уровня.

"За прошедшие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, провел 42 боевых столкновения - это более половины от общего количества, кроме того, совершил 595 артобстрелов. Отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки, также противник доукомплектовывает на разных Шторм" и "Шторм Z", которые понесли и продолжают нести значительные потери. Российское командование просто бросает их вперед на верную гибель.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, менее активно это проходит сейчас. В течение суток наши воины отразили более 10 атак врага. На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили почти 20 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак к югу от Золотой Нивы и Пречистовки" , - сообщил Штупун.

Он отметил, что враг продолжает бросать вперед пехоту, в том числе мотострелки, мобилизованные с временно оккупированных территорий и подразделения "Шторм" и "Шторм Z".

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Авдеевского террикона, спикер отметил:

"Мы продолжаем оборону в том районе, россияне всегда много фантазируют, они уже "уничтожили" там по их подсчетам столько наших самолетов, что у нас столько никогда не было, поэтому их фантазии пусть остаются фантазиями. А террикон важен тем, что это господствующая высота на том направлении, то есть из нее все хорошо видно, хорошо простреливается, поэтому она важна".

Штупун также добавил, что все россияне, пытавшиеся зайти на территорию террикона, были ликвидированы.