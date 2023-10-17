Минобороны упростило списание военного имущества, потерянного в бою

Списывать утраченное в бою военное имущество можно будет по упрощенной процедуре - за две недели вместо шести месяцев. Соответствующий приказ приняло Министерство обороны Украины.﻿ Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Министерство обороны приняло приказ, позволивший списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре. Без лишней бюрократии это будет занимать две недели вместо шести месяцев" , - рассказал он.

По данным Умерова, проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства теперь не нужно.

"Технику стоимостью до 1,5 миллиона гривен смогут списывать командиры отдельных рот, батальонов или бригад" , - отметил министр.

Глава Минобороны также привел следующий пример: раньше на списание дрона нужно было собрать до 40 документов и на это шло от одного месяца до полугода. Теперь принятые изменения сократят процедуру до 2-3 недель.

Как сообщалось, ранее Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата.